Importunação: Homem é preso por agarrar criança em mercado

Em Congonhas (MG), um homem de 59 anos foi preso por importunar sexualmente uma criança de 9 anos. O caso aconteceu dentro de um supermercado, neste domingo (12). Câmeras de segurança registraram o abuso. As informações são do G1.

A criança estava com a mãe. O abusador se aproximou, agarrou a vítima pelas costas e esfregou o corpo nela.

A mãe da criança entrou em desespero quando viu o abuso. O homem fugiu.

Fiscais do supermercado ampararam a mulher e acionaram a Polícia Militar (PM).

O homem foi identificado como Cristóvão Augusto de Lima. Ele tem passagens no sistema prisional por ter cometido outros crimes sexuais em municípios mineiros.

O abusador foi encontrado em um bar. As buscas por ele tomaram como base as imagens das câmeras do supermercado. Cristóvão foi levado para o Presídio de Conselheiro Lafaiete.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/ Print de vídeo G1