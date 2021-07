Imposto maior para tabaco e bebidas adoçadas, que impactam sistema de saúde

Participantes de uma videoconferência promovida ontem pela Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados defenderam o chamado “imposto seletivo”, um dos temas em pauta na reforma tributária.

A ideia é que sejam tributados produtos não saudáveis, especialmente o tabaco e as bebidas adoçadas, não só para desestimular o consumo deles, mas também para arrecadar recursos para aplicação no sistema de saúde, que arca com os custos do tratamento de doenças decorrentes do tabagismo e do alto consumo de açúcares.

Na avaliação dos debatedores, cabe ao Estado intervir para que as pessoas assumam condutas mais saudáveis e à Câmara elaborar legislações acerca do assunto.

Na Casa, tramita um projeto de lei complementar (PLP 4/15) que institui uma Cide – a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – sobre a fabricação ou a importação de tabaco para o custeio do tratamento de vítimas do tabagismo. Outra proposta em análise (PL 8541/17) aumenta impostos sobre sucos e refrigerantes adoçados com açúcar.

A professora da Fundação Getúlio Vargas Tathiane Piscitelli acredita que a Cide seria o instrumento adequado para o desestímulo do consumo de tabaco e bebidas açucaradas. As Cides são tributos de competência exclusiva da União, com arrecadação vinculada. A Cide –combustíveis, por exemplo, deve ser aplicada em parte em programas ambientais.

“É fundamental que a lei preveja que haja o repasse integral dessa contribuição para o preço do bem. Nesse sentido, a alíquota da contribuição não pode ser muito baixa. A OMS [Organização Mundial da Saúde] fala, para bebidas açucaradas, em cerca de 20% de um tributo específico sobre o consumo desses bens, exatamente para que isso reverbere no preço. Reverberando no preço, as pessoas optem pelo consumo de uma bebida mais saudável. ”

Na avaliação do deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), que sugeriu a audiência, o imposto seletivo poderia ser compensado com incentivos à cesta básica. “Você tem a possibilidade de reduzir o preço de outros alimentos que são essenciais. Esse debate pode contribuir para diminuir preços daquilo que é essencial para a população.”

Aos argumentos de que a tributação seletiva pode prejudicar indústrias e acabar com empregos, o coordenador de Advocacy da ACT Promoção da Saúde, Marcello Fragano Baird, respondeu que a medida proposta estimula a economia de outras formas.

O cigarro, que causa dezenas de doenças, também entrou na discussão

Segundo Baird, uma análise do impacto da tributação de bebidas adoçadas para a economia, feita em parceria com a Fipe, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, identificou que a alíquota de 20% recomendada pela OMS desestimularia o consumo das bebidas adoçadas em aproximadamente 20%. As pessoas migrariam o consumo para outras bebidas, com melhora na economia, no emprego e na arrecadação.

“Com essa tributação a 20%, a gente teria um acréscimo de R$ 2,3 bilhões no PIB, uma arrecadação de quase R$ 5 bilhões por ano e também geraria 70 mil empregos, justamente porque as pessoas migrariam seu consumo para outros produtos mais saudáveis, o que estimularia outras áreas da economia.”

Segundo os palestrantes, a tributação seletiva teria efeitos também no enfrentamento da pandemia de Covid-19, uma vez que o consumo de tabaco, por exemplo, é um agravante da doença.

Fonte: Agência Rádio Câmara.