Imprensa Oficial do Estado contabiliza investimentos ao celebrar 133 anos de fundação￼￼

A Imprensa Oficial do Estado (Ioepa) comemora 133 anos de fundação nesta sexta-feira (14) com um balanço positivo: a atual gestão já cumpriu o primeiro passo de uma das etapas do processo de modernização do Diário Oficial do Estado (DOE) e agora pretende avançar para garantir que o matutino se mantenha no patamar de um dos mais modernos do Brasil.

Outra marca forte da gestão é o investimento em uma política pública do livro que garantiu o lançamento de mais de 140 publicações de autores paraenses com selo da Editora Pública Dalcídio Jurandir.

A partir de uma determinação do governador Helder Barbalho, o DOE deixou oficialmente de ser impresso para se transformar em uma publicação 100% digital, em fevereiro de 2019, garantindo que a sociedade paraense tivesse acesso mais rápido ao DOE pelo site oficial da Ioepa. Sua importância está na garantia de transparência dos atos públicos e de empresas privadas, já que por meio do matutino oficial são publicadas matérias referentes a portarias de secretarias e órgãos estaduais e de prefeituras municipais, além de balanços de empresas privadas.

Segundo o presidente da Ioepa, Jorge Panzera, o desafio agora está na modernização completa do DOE com a digitalização total do acervo impresso para facilitar as pesquisas de quem procura informações mais antigas. Também está em estudo o lançamento de uma versão mais moderna do DOE e que facilite a busca pelas matérias que são publicadas. “Queremos lançar em breve uma nova versão, mas como toda inovação e, por se tratar de um documento oficial, é preciso olhar esta mudança com muito cuidado por causa da vulnerabilidade da internet”, reforçou ele.

Em média, o DOE sofre 60 mil ataques por ano de tentativas para retirá-lo do ar, mas graças ao investimento em proteção que evita problemas desse tipo, Panzera reforça que todas as mudanças devem levar em consideração a garantia de segurança de que o material que vai ao ar refere-se às publicações enviadas pelo sistema e-Diário.

2º Edital Literário

Outra novidade em curso na Ioepa é a elaboração do novo edital público literário que vai contemplar obras de escritores paraenses de todas as regiões do estado. A previsão é que o segundo edital seja lançado até a próxima edição da 26ª Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes, em Belém, com a inclusão de novos segmentos da sociedade.

“Nosso estado tem muitas comunidades tradicionais, tanto indígenas quanto quilombolas e ribeirinhas e estamos estudando publicações de diversas comunidades assim como outras parcelas da sociedade paraense que por muito tempo não são enxergadas. Queremos dar visibilidade para isso como parte também de uma política de inclusão que a gente possa desenvolver, incluindo maior acessibilidade ao DOE”, comentou o gestor.

Editora Pública

Lançada a partir da assinatura do decreto que criou a Política Pública de Edições e Publicações de Livros, Revistas, Cartilhas, Jornais e E-books do Estado do Pará, na 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em agosto de 20219, a Editora Pública Dalcídio Jurandir já é considerada uma referência para publicação de livros de autores paraenses em quatro linhas editoriais.

Após passarem pelo processo editorial, as obras são divulgadas ao serem entregues aos autores e em lançamentos nas feiras dos livros da capital e do interior. Além disso, a Ioepa mantém no ar a série “Vitrine Literária”, que visa reforçar a divulgação das obras já lançadas, apresentando ao leitor virtual a publicação de uma obra toda quinta-feira, pelas redes sociais da autarquia. “Essas são pequenas formas de trabalhar a circular das obras dos autores paraenses, mas queremos realizar um conjunto de atividades que possam levar a cultura do livro para a sociedade paraense, a exemplo de ruas de leitura já que já realizamos, para construir um caminho de uma política estadual de circulação do livro”, reforçou Panzera.

Além disso, ele reforça a importância do projeto Portal do Conhecimento com a divulgação da campanha de arrecadação e doação de livros que recebeu, em 2022, mais de 10 mil livros da população paraense para serem doados a bibliotecas públicas e comunitárias em todo o Pará. Segundo ele, ainda como parte da programação dos 133 anos da Ioepa, o projeto irá relançar, na próxima semana, a campanha de arrecadação de livros infantis devido à grande demanda de solicitações deste gênero nas bibliotecas do interior do estado.

História – A Imprensa Oficial do Estado do Pará foi fundada em 14 de abril de 1890, pelo decreto 137, assinado pelo governador Justo Leite Chermont, e tem como principal função dar transparência os atos do governo do Estado, por meio da publicação do Diário Oficial do Estado (DOE).

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes/Ag Pará