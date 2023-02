Imprensa Oficial do Estado lança segunda edição da série “Vitrine Literária”

Nesta quinta-feira (09), a Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) lança a segunda edição da “Vitrine Literária”, com dicas dos lançamentos da Editora Pública Dalcídio Jurandir nas redes sociais da autarquia. A nova edição apresenta ensaios, crônicas, poesias e produções cientificas publicadas recentemente pela editora e lançadas nas últimas edições das feiras dos livros.

Em homenagem ao autor que deu nome à Editora da Ioepa, o primeiro livro da segunda edição da série “ Vitrine Literária” será “Dalcídio Jurandir, o reinventor do caroço de Tucumã”, do pesquisador Paulo Nunes. Lançado na 25ª Feira Pan-amazônica do Livro e das Multivozes, o livro apresenta nove ensaios sobre a escrita do romancista marajoara, considerado um dos primeiros a difundir o modo de vida cotidiano das populações amazônicas.

De acordo com o presidente da Ioepa, Jorge Panzera, a série tem o propósito difundir e incentivar produções realizadas na região amazônica.

“Criamos a Editora Pública, em 2019, que nos permite lançar obras de autores paraenses de vários municípios paraenses, obras essas que são todas apresentadas nas feiras literárias do estado, com grande aceitação do público leitor, mas precisamos divulgar aos que ainda não têm contato com a literatura paraense que estas obras estão à disposição aqui na loja da Ioepa”, disse Panzera.

Entre as obras que farão parte da série estão o segundo livro do escritor Sandro Arlan “Contos e Causos II”, as poesias e crônicas das escritoras Clébia Maciel, Djane Pereira, Flávia Leite, Gilcélia Mendes, Jandiassy Ribeiro, Maria Helena Viana, Rosângela Diniz e Tânia Monteiro, no livro “Rio em nós” e a produção “Chão de Dalcídio – Perspectivas”, entregue ao autor no mês de janeiro deste ano.

A “Vitrine Literária” também irá trazer resenhas das produções científicas da parceria entre a Ioepa e a Universidade Estadual do Pará (Uepa), como as obras “Saberes e Práticas de Formação Docente”, sobre saúde e educação, organizada pelos pesquisadores Airton Pereira, Danielle Costa e Mirian Pereira, e “Formação de Profissionais da Educação e da Saúde: Cenário de Desafios”, organizada pelos pesquisadores Nidal Freitas, Dagmar Souza e Priscila Carneiro, entre outras produções.

Além dos resumos dos livros, os leitores terão acesso aos preços, números de páginas e onde adquirir as obras. A série “Vitrine Literária” será divulgada toda quinta-feira no Facebook, Instagram e Twitter oficiais da Ioepa.

Foto: Divulgação