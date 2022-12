Impressionante: homem agride mulheres e morre em pé com baque na cabeça

Um fato inusitado se registrou na tarde de ontem, quarta-feira, 21. Um homem que não teve o nome informado, foi encontrado morto em pé por populares na cidade de Dom Pedro, no Estado do Maranhão. A imagem do cadáver em pé causou espanto em toda região e viralizou nas redes sociais.

Segundo informações, o homem teria agredido algumas mulheres na cidade e foi perseguido por outros homens que ainda não foram identificados pela Polícia. O curioso é que as pessoas passavam pelo local, pensavam que o morto estava apenas sob efeito de bebida alcoólica, descansando encostado num veículo..

A Polícia Militar esteve no local e verificou que o cadáver tem um ferimento na cabeça, provavelmente ocasionado por uma paulada. O mesmo tinha sido preso por tráfico de drogas.

A Polícia Civil vai investigar o caso e já tem duas suspeitas: uma das mulheres desferiu o golpe para se defender, seria portanto legítima defesa; ou morreu pelo uso de álcool e drogas, já que ele tinha sido visto consumindo ambos.

Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar