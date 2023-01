Impugnados

O juiz eleitoral Charles Claudino Fernandes, da 14ª Zona Eleitoral de Viseu, no Pará, indeferiu, definitivamente, as candidaturas aos cargos de prefeita e vice-prefeito, respectivamente, de Carla Dulcirene Parente Novaes e Victor Antônio dos Santos Ferreira. Eles concorreriam na eleição suplementar marcada para o começo de fevereiro próximo. Carla está com seus direitos políticos suspensos por oito anos, enquadrada na lei da Ficha Limpa, por abuso de poder econômico, e Victor Antônio só mudou o domicílio eletoral depois de iniciado o processo eleitoral em Viseu. Antes, ele tinha domicílio eleitoral em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.