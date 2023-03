Imunização contra a gripe está disponível em mais de 50 pontos de vacinação em Belém

“Todo ano eu tomo a vacina e me sinto muito bem. Não tenho gripe, não tenho nada”. A afirmação da aposentada Rute Oliveira, 76, resume bem a importância de garantir anualmente a vacinação contra a gripe. Aberta nesta quinta-feira, 30, em Belém, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem a meta de vacinar 90% do público prioritário da campanha, que corresponde a mais de 500 mil pessoas na capital.

Neste primeiro momento, a vacina está disponível exclusivamente para o grupo dos idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina está disponível em 50 salas de vacinação distribuídas na rede de Unidades Básicas de Saúde, além dos pontos de vacinação de instituições parceiras, de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento estabelecido pelos espaços.

Quem também tratou de garantir a sua proteção contra a gripe comparecendo à Unidade Básica de Saúde de Fátima no primeiro dia de campanha foi a enfermeira Socorro da Graça. “É uma prevenção contra a doença. Todo ano eu faço questão de garantir a vacina contra a gripe, além de adotar outros cuidados e fazer o acompanhamento para evitar a doença”, reforça.

Influenza – É uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemia sazonais, podendo também causar pandemias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves e podem levar ao óbito.

A doença é uma infecção respiratória aguda, causada por diferentes vírus, dentre eles o A e B e se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, cefaleia, dores musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga. Nos casos mais graves geralmente existe dificuldade respiratória e há necessidade de hospitalização. Em situações onde ocorre agravamento dos casos, estes podem evoluir para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), ou mesmo óbito.

De acordo com a coordenadora de imunização da Sesma, Nazaré Athayde, a vacina contra influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

“Este ano o Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a gripe na região Norte, levando em consideração o inverno amazônico, período em que as doenças respiratórias são mais prevalentes na região. Para esta campanha estamos ofertando o imunizante trivalente, que protege contra três cepas da Influenza. Muito adoecimento e até mortes foram evitados desde 1999, quando a vacina foi introduzida no país. Mas este esforço é coletivo, por isso que é muito importante que todos compareçam aos postos e garantam a sua vacinação”, ressalta Athayde.

Documentação – Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação.

Pontos de vacinação:

• Unidades de Saúde: 8h às 17h;

• Hospital do Exército: 8h às 12h;

• Hospital da Aeronáutica: 8h às 17h;

• Hospital Naval: terças e quintas-feiras – 8h às 12h;

• Universidades (Fibra, Unifamaz, Unama Alcindo Cancela e Uepa – Escola de Enfermagem): 9h às 17h.

Veja a relação dos pontos de vacinação e endereços:

01. Hospital Naval – Rua do Arsenal, Nº 200;

02. Hospital da Aeronáutica – Av. Almirante Barroso – 3492;

03. Hospital do Exército -Tv. Marquês de Pombal – 850;

04. UBS Aeroporto – Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro;

05. UBS Portal da Amazônia – Rua Osvaldo de Caldas Brito -30 B – Jurunas;

06. UBS Carananduba – Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, Nº 01;

07. UBS Terra Firme – Rua São Domingos, esq da Pass. 02 de Junho;

08. UBS Fama – Estrada do Tucunduba – Outeiro;

09. UBS Furo das Marinhas – Rod. Augusto Meira Filho – Furo das Marinhas Mosqueiro;

10. UBS Mangueirão – Rua São João -1;

11. UBS Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477 – Icoaraci;

12. UBS Sucurijuquara – Estrada da Baía do Sol;

13. UBS Tenoné II – Rua 6ª linha S/N, ao lado da Fundação Paula Francinete;

14. UBS Combu – Furo do Combu – S/N;

15. UBS Paraíso Verde – Av. João Paulo II – entre Pass. Classe A e Cruzeiro;

16. UBS Eduardo Angelim – Conjunto Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-S/N;

17. UBS Castanheira – Pass. Sol Nascente – Castanheira;

18. UBS Radional – Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II, Qd F-50, Condor;

19. UBS Canal da Pirajá -Tv Barão do Triunfo – 1015, Esq. com a rua Nova – Pedreira;

20. UBS Fidélis – Rua Pantanal – S/N – Outeiro;

21. UBS Pedreira – Av. Pedro Miranda, esquina com a Tv. Mauriti;

22. USF Panorama XXI – Conj. Panorama XXI, QD 24, casa 11, Mangueirão;

23. UMS Terra Firme – Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme;

24. UMS Vila da Barca – Rua Cel. Luiz Bentes – Próximo à Pedro A. Cabral;

25. UMS Águas Lindas – Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

26. UMS Baía do Sol – Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro;

27. UMS Bengui II – Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

28. CSE Marco – Av. Rômulo Maiorana, entre Perebebuí e Dr. Freitas;

29. UMS Cabanagem – Rua São Paulo,S/N, entre as ruas São Pedro e Olímpia;

30. UMS Condor – Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

31. UMS Cotijuba – Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba;

32. UMS Curió – Pass.Eng.Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

33. UMS Fátima – Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

34 UMS Guamá – Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

35. UMS Icoaraci – Rua Manoel Barata, Nº 840;

36. UMS Jurunas – Rua Fernando Guilhon, S/N;

37. UMS Maguari – Conj. Maguari, alameda 15;

38. UMS Maracajá – Tv. Siqueira Mendes, S/N;

39. UMS Marambaia – Rod. Augusto Montenegro;

40. UMS Outeiro – Rua Manoel Barata, S/N;

41. UMS Paraíso dos Pássaros – Rua dos Tucanos

42. UMS Pratinha – Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

43. UMS Satélite – Conj. Satélite, WE 08;

44. UMS Sideral – Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

45. UMS Tapanã- Rua São Clemente;

46 UMS Telégrafo – Rua do Fio, entre as passagens São João e São Pedro;

47. Uremia – Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás;

48. USF Souza – Av. Alm. Barroso, 3639 (Dentro da Setran);

49. CTA – Tv. Rui Barbosa, 1059;

50. UMS Sacramenta -Av. Sen. Lemos, 1840.

