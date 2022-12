Inauguração do Teatro Popular Nazareno Tourinho vai contar com apresentação artística e exposição do acervo do Museu de Arte

Na próxima terça-feira (06), a Fundação Cultural de Belém (Fumbel), inaugura o Teatro Popular Nazareno Tourinho, localizado no bairro na Cidade Velha. Após passar por umas reformas feitas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), o espaço vai funcionar como um centro de artes e cultura, para ser usufruído pela população como mais um local de propagação da arte.

O novo espaço tem como objetivo promover programações gratuitas para a população e fomentar, por meio de editais, o trabalho de artistas locais em um espaço versátil e que tem a possibilidade de abrigar tanto peças teatrais, quanto exposições e manifestações culturais.

A data escolhida para a inauguração do teatro popular remete à data de nascimento do teatrólogo Nazareno Tourinho, que completaria neste ano 88 anos de idade. A homenagem, reconhece que foi um grande autor e dramaturgo, membro da Academia Paraense de Letras (APL), que teve quase 30 obras publicadas, inclusive em outros idiomas. Suas obras destacavam a relação do homem com a cidade e as diferenças sociais.

O valor da obra do novo espaço é de R$ 98.699,70. O teatro recebeu manutenção e revitalização, no qual foram feitos toda a pintura interna e externa do ambiente, além da troca da iluminação e da estrutura elétrica.

A inauguração na terça-feira (06), será a partir das 10h, com entrada gratuita, na Cidade Velha e vai contar com a presença do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e com a leitura dramática da peça inédita do homenageado, “Ângela do Céo Perdida na Terra”, apresentada pelos artistas Ângela do Céo e Fernando Matos, além da exposição “I´de-Nasã, O povo das Águas” com acervo do Museu de Arte de Belém (Marabe).

Foto: Igor Monteiro / Ascom Seurb