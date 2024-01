Inaugurada a nova Praça de Alimentação do Bosque Rodrigues Alves

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), inaugurou neste domingo, 14, a nova praça de Alimentação do Bosque Rodrigues Alves. A programação fez parte da programação dos 408 anos de Belém.

A abertura do espaço foi um sucesso de público e contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Localizada às margens do lago da Iara, a praça conta com cinco boxes que oferecem uma variedade de opções gastronômicas, incluindo comidas típicas da Amazônia, lanches, doces e sucos.

Os preços são acessíveis e o ambiente é agradável, proporcionando aos consumidores conforto enquanto saboreiam as iguarias regionais.

Os visitantes ficaram satisfeitos com a nova praça de alimentação. “É uma ótima opção para quem quer aproveitar o Bosque Rodrigues Alves e ainda se alimentar com qualidade”, disse a estudante Maria Eduarda. “As opções são variadas e os preços são justos”, completou.

A praça de Alimentação foi um espaço pensado para se integrar a paisagem do Bosque e, proporcionar, ao mesmo tempo, bem-estar. Desde o formato do prédio, localização, tudo foi carinhosamente pensado para atender de forma digna aos visitantes do Bosque.

Segundo a administradora do Bosque, Valéria Titã, “O Bosque estava precisando desse espaço. Era uma necessidade que precisava ser sanada, para oferecer ao visitante um local agradável para elw fazer as refeições, enquanto admira a beleza desse pequeno pedaço da Amazônia”.

Para concluir a praça de Alimentação, a Semma fechou parceria com a Coca Cola, que além de garantir as placas nos boxes, forneceu a cada permissionário um freezer vertical, além de plotar as mesas.

A professora Marcela Oliveira comentou que “foi uma grata surpresa, depois de tanto tempo sem visitar o Bosque, ver esse espaço limpo, bem arrumado e organizado. Pra mim, isso é sinal de respeito a quem visita este local”.

Serviço- A Praça de Alimentação vai funcionar de terça a domingo, comforme o horário de funcionamento do Bosque: das 08hs às 14hs.

Imagens: Agência Belém