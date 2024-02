Inaugurada a primeira fase do Hospital Municipal de Tucumã

Durante agenda do governador do Estado, Helder Barbalho, em Tucumã, na região do Araguaia, sul do Pará, às margens da rodovia PA-279, foi entregue a primeira fase do Hospital Municipal de Tucumã, na tarde de ontem, terça-feira, 20. A obra é resultado do convênio estabelecido em novembro de 2021, pelo governo estadual com a prefeitura local. A parceria entre Estado e a Prefeitura de Tucumã garantiu o investimento de R$ 9.249.839,97, sendo R$ 8.879.846,37 recursos estaduais e R$ 369.993,60 de contrapartida do município.

O resultado foi a conclusão da primeira etapa das obras da unidade, com 40 leitos, estruturação do setor de urgência e emergência, ala de diagnósticos com laboratório de bioquímica, ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-x, além de pavimentação, iluminação e paisagismo parcial.

De pequeno porte, o hospital atenderá casos de média complexidade. Na ocasião, Helder Barbalho falou sobre a novidade há muito esperada pela população de Tucumã.

“É um momento muito importante para fortalecer as estruturas hospitalares em cada região. O Hospital Municipal de Tucumã, junto com o Hospital Municipal de Ourilândia, compõem o fortalecimento da porta de entrada do atendimento em saúde, como também da média e alta complexidade para a região. Com isso, nós garantimos atendimento rápido, qualificado, ambiente adequado para a assistência em saúde e o fortalecimento da qualidade de vida das pessoas”, ressaltou o governador do Estado.

Na companhia do governador, a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, também comentou sobre a entrega por meio da iniciativa do convênio entre Sespa e a gestão de Tucumã.

“Sabemos da importância que o Hospital Municipal de Tucumã tem para a região. Com a revitalização, a unidade hospitalar terá a estrutura necessária para garantir um atendimento digno e de qualidade para os moradores daqui”, afirmou a secretária.

REGIÃO

A população local prestigiou a entrega ao destacar a importância de não precisar mais se deslocar para outras localidades em busca de atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O lavrador Francisco Faria, por exemplo, se manifestou. “Antes era difícil, pois quando precisávamos de atendimento tínhamos que ir para outra cidade. Então é uma honra muito grande ter um hospital desse tamanho aqui para nós”, destacou.

Há 40 anos vivendo em Tucumã, o fazendeiro José Ventura relembra as dificuldades enfrentadas anteriormente. “Antes, não tínhamos hospital público. Agradeço muito o nosso prefeito e ao nosso governador, que nos proporcionaram esse momento, pois o hospital está ficando muito bonito”, declarou.

Destinado a casos de média complexidade, o hospital é um avanço significativo para a comunidade, proporcionando acesso a serviços essenciais de saúde na região do Araguaia, sul do Pará. A entrega da primeira fase representa não apenas a conclusão de uma etapa física, mas também um compromisso renovado com a qualidade e a acessibilidade da assistência médica local.

Francisca Lima, feirante, relembra a necessidade de buscar atendimento médico fora de Tucumã, inclusive em outros Estados. Agora expressa sua felicidade. “Quando não existia esse hospital, precisava ir à Redenção, Goiana ou Teresina. Mas agora sei que não vai mais precisar e estou muito feliz e grata por isso. Vejo como um grande privilégio para o povo tucumaense”, destacou.

O impacto positivo se estende além das instalações físicas, transformando a realidade de uma população que, por muito tempo, enfrentou desafios na busca por atendimento médico adequado. Este novo capítulo na saúde de Tucumã sinaliza uma era promissora, por meio do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura da cidade.

Imagens: Agência Pará de Notícias