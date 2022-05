Inaugurada a sede provisória da Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia

Com direito a champanhe e um coquetel, foi inaugurada, à noite de ontem, a sede provisória da Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia. Trata-se de uma sala conjugada no quarto andar do edifício Royal Trade Center, no bairro de Nazaré, área nobre da capital paraense.

As chaves da sede da AIJAM foram passadas pelo jornalista Evandro Corrêa, presidente de honra da entidade, à diretoria da entidade que é presidida pelo jornalista João Freitas.

Um grupo de profissionais de imprensa de Belém se encontrava no local para prestigiar o momento que marca uma nova era no jornalismo de Belém, do Pará, de todos os Estados da Amazônia e de ao menos oito países da chamada Amazônia Legal.



Para o jornalista Evandro Corrêa, trata-se de um momento oportuno, dada as dificuldades em que passam os profissionais de imprensa para o pleno exercício da profissão. Ele explica que a nova entidade vem para defender os profissionais jornalistas, para fortalecer a classe e que visa, tão somente, de proporcionar benefícios aos jornalistas, que já começam, ao se associar, a receber a carteira gratuitamente e que os recursos iniciais da AIJAM virão de parcerias que já foram feitas até que a entidade possa se movimentar por seus próprios meios.



João Freitas destacou sua alegria em presidir a AIJAM, entidade onde a política partidária está fora de cogitação e o associado terá vários benefícios que virão, gradativamente, por meio das parcerias.

Segundo o vice-presidente da AIJAM, jornalista Roberto Barbosa, a entidade foi criada a partir da necessidade de o jornalista tomar a consciência de sua importância para a sociedade enquanto profissional de imprensa que leva informação e provoca opiniões e debates com os fatos noticiados.

Disse ainda Roberto que a AIJAM chega para trazer benefícios, como cursos voltados para o jornalismo e uma série de vantagens. Por exemplo, no dia 20 de agosto, será feita uma festa para os jornalistas nos salões da Assembleia Paraense com direito a show com a presença de artistas locais e nacionais e, detalhe, tudo grátis, da entrada à alimentação e o show propriamente dito. Ter a carteira da Associação, já o habilitará a participar do mega evento que chega para marcar para o que chega a nova entidade.



Imagens: Jorge Nascimento/Cleiton Palmeira