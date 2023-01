Inaugurada em Santarém quadra coberta da escola do bairro Livramento

Em cerimônia ocorrida no final da tarde de ontem, quinta-feira, 26, o Prefeito Nélio Aguiar entregou a quadra coberta da Escola Municipal Maria de Lourdes Almeida, situada à Avenida Barão de São Nicolau, no bairro Livramento.



Além do prefeito Nélio e Secretária de Educação Maria José Maia, prestigiaram a cerimonia os vereadores Elielton Lira e Ângelo Tapajós, os Secretários de Governo Emir Aguiar, Alberto Portela, João Paiva, Ezequie Aquino e Núbia Oliveira e a Presidente da Associação de Moradores do Livramento e ex-gestora da escola, Maria Conceição Vieira.



Fundado em 5 de agosto de 1974 o educandário que atende 1.013 alunos nos níveis e modalidades de ensino Educação Infantil, Ensino Fundamental, Regular e Fundamental EJA (completa 50 anos em 2024) recebeu da gestão Nélio Aguiar uma quadra coberta equipada com vestiários e depósito. Um investimento de R$ 703.067,24.



O equipamento era uma luta antiga da escola. A gestora da escola, professora Vanice Serrão Rebelo agradeceu a conquista da tão almejada quadra.



“Gratidão a todos os envolvidos na construção desta quadra, acreditamos que a mesma garantirá momentos de aprendizado, lazer, recreação, socialização e práticas de atividades esportivas, por tudo isso o nosso muito obrigada”.



A Secretária de Educação Maria José Maia da Silva lembrou que a quadra foi construída ainda em 2022 juntamente com outras nove que já foram entregues.



“Isso aqui é um sonho de muitas escolas, como esta nós entregamos outras nove no ano passado, nesse espaço, além da prática da educação física, a senhora (diretora) terá também todo conforto para atividades sócios-culturais ao longo do ano letivo, é um espaço que a comunidade, juntamente com a escola, vai poder aproveitar da melhor forma possível nas programações sociais, então, estão todos de parabéns, comunidade e escola poderão usufruir de mais este equipamento”, disse a gestora da educação.



O Prefeito Nélio destacou os prêmios já recebidos pela atual gestão, o último recebido ontem e, Belém, o selo Diamante em transparência.



“A nossa gestão é uma gestão premiada, nós já recebemos quatro prêmios do Sebrae como Prefeito Empreendedor, nós já recebemos por duas vezes o premio internacional Migra Cidades, esse pelo acolhimento que fizemos com os indígenas venezuelanos Warao e pela forma como nós os acolhemos nós recebemos referencia no livro da ONU pela ACNUR, recebemos o Selo Unicef, pela primeira vez o município recebeu esse selo pela forma como a gente cuida das nossas crianças, recebemos também o premio Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq, já recebemos quatro vezes o Premio Nacional de Educação Fiscal, o último com a escola do Perema (Rosilda Wanghon), entre outros, de forma que Santarém hoje é conhecida nacional e internacionalmente pela seriedade com que fazemos a nossa gestão e eu resolvi falar de prêmios porque ontem recebemos mais um premio importante, a certificação do Programa Nacional de Transparência Pública através da avaliação do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e da Atricon, a classificação pelo selo Diamante em transparência. Parabéns a todos, quem mais ganha é a população de Santarém”.

UNIFORMES NOVOS

Também hoje, por ocasião da entrega da quadra da escola o Prefeito Nélio e a Secretária de Educação Maria José Maia fizeram a entrega simbólica de fardamentos para alunos de cinco escolas da rede municipal, as escolas Maria de Lourdes, São José Operário, Magalhães Barata e Hilda Mota e a Unidade de Educação Infantil (Umei) Ubirajara Bentes.



Nos próximos dias todas as escolas da rede municipal, Umeis e Cemeis receberão novos uniformes para esse ano



Imagens: Agência Santarém