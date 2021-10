Inaugurada na Basílica Santuário a 229ª edição do Círio de Nazaré

Começou na noite desta terça-feira, com uma missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Basílica Santuário, a 229ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que tem como tema “O Evangelho da Família na Casa de Maria” neste ano. A celebração, irradiada, televisada e transmitida pelas redes sociais da basílica e da Arquidiocese de Belém, começou às 18h, com o templo lotado até o permitido segundo as determinações sanitárias. Para ingressar na igreja, os fieis devem apresentar a carteira comprovando vacinação contra a covid-19 na primeira e segunda doses.



Dom Alberto Taveira Corrêa, no começo da celebração, deu as boas-vindas aos fiéis que acompanhavam a abertura oficial, dentro e fora da Basílica. Logo após, o bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro seguiu conduzindo o evento, tendo em vista que o arcebispo ainda convalesce de uma delicada cirurgia realizada no mês passado.



Depois da missa, foram distribuídas partes da corda deste ano para representantes das oito regiões episcopais da Arquidiocese de Belém, que se encarregarão de leva-las às 98 paróquias da capital e zona metropolitana. Como parte da programação, também está acontecendo a inauguração das luzes dos tradicionais arcos e da fachada da Basílica Santuário.



Também a Praça Santuário recebeu iluminação específica, uma das novidades para este 229º Círio. Trata-se de uma parceria da Diretoria da Festa de Nazaré com a Prefeitura de Belém. O local também será aceso nesta noite.

No lado cultural está programado um concerto musical com a Amazônia Jazz Band, na Concha Acústica da Praça, e a premiação dos vencedores do XXVII Concurso de Redação do Círio.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar