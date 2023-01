Inaugurado ginásio poliesportivo com vestiários à comunidade escolar do Cucurunã

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, entregou no final da tarde de ontem, quarta-feira, 04, o ginásio da escola municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada comunidade Cucurunã, no quilômetro 2, da rodovia estadual Everaldo Martins, na região do Eixo Forte. Prestigiaram a cerimônia, os vereadores Erasmo Maia, Andreo Rasera, Josafá Gonçalves, Elielton Lira e Murilo Tolentino, a Secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, os secretários municipais Núbia Oliveira (Planejamento), Emir Aguiar (Governo), João Paiva (Meio Ambiente), Ezequiel Aquino (Esporte), Bruno Costa (Agricultura), o Chefe de Gabinete Alberto Portela, coordenador de comunicação Alailson Muniz, além do presidente da Associação de Moradores, Hamilton Flávio Pinto Aragão.

Foram investidos R$1.285.289,20 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) pelo governo municipal. O ginásio está equipado com vestiários masculino e feminino, um depósito, quadra poliesportiva, arquibancada e cobertura.

É a primeira obra entregue pela gestão nesse início de ano, porém, o equipamento faz parte de um conjunto de sete ginásios construídos, dois já entregues no ano passado (escolas Dom Floriano e Santo André) um entregue ontem e nesta quinta-feira, 05, o ginásio da escola João Bianor, no Maicá.

Restarão os ginásios das escolas Santa Maria Goreth (Vila Goreth/Arapiuns), escola São João (Quilombo Tiningú), ambos já concluídos, faltando apenas a data para entrega e ainda o ginásio da escola Sagrado Coração de Jesus, em Alter do Chão, único em andamento.

O valor investido nesses sete equipamentos chega a quase R$10 milhões de reais, exatos R$9.167.260,79 (nove milhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e setenta e nove centavos).

Durante a cerimônia de entrega, alunos do 2º ano da escola apresentaram a música “Paz”, do grupo musical Roupa Nova, usando a tradução em libras. Já os alunos do 4º ano, ao som de flauta doce, entoaram a música ‘Asa Branca’, de Luiz Gonzaga.

Para o gestor da escola, Clayton Bernardes, o ginásio vai beneficiar de várias formas a comunidade. Ele também comentou sobre a creche anunciada pelo prefeito.

“Com certeza, com a entrega desse ginásio vamos ter um espaço melhor para a práticas de atividades esportivas, culturais e pedagógicas e isso vai ajudar muito no ensino aprendizagem dos nossos alunos e quanto a creche, nós temos mais de 70 crianças na faixa etária de 2 e 3 anos e a creche vai ajudar muitas famílias além de que é um sonho da comunidade”, disse o diretor.

Para o vereador Erasmo Maia, a entrega de obras é fruto de um trabalho conjunto entre os poderes executivo e legislativo.

“Isso é fruto de um trabalho conjunto, o ano de 2022 foi um ano muito atípico na questão orçamentária, mas graças a Deus o município recebeu reforço do novo Fundeb e, com isso, nós pudemos suplementar o orçamento em mais de R$100 milhões de reais e grande parte desse recurso foi usado em obras para o município de Santarém, sobretudo na educação e, agora, nós estamos iniciando as comemorações dessas conquistas”, disse o parlamentar.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, fez um breve balanço das obras entregues ou prontas.

“São 31 obras prontas para serem entregues e outras 16 estão em andamento, ou seja, de 2022 para 2023 são 88 obras entre construção de novas escolas, reforma e ampliação, construção de novas creches e também reforma a ampliação, construção de poços, enfim, a gente sabe que a estrutura física contribui muito na educação, com novos equipamentos, com a capacitação dos professores na parte pedagógica e juntando a estrutura física com a parte pedagógica faz com que tenhamos uma educação de qualidade”.

O prefeito Nélio Aguiar destacou a qualidade da educação do município.

“O modelo de financiamento do Fundeb não é só pra Santarém, ele é um modelo nacional, a diferença é que em Santarém se faz gestão com o recurso que a gente recebe, cada centavo que a gente recebe a gente aplica 100% na educação, naquilo que é prioridade na educação que são os alunos, que é pra gente ter esse resultado, pra mostrar que a educação no município de Santarém é levada a sério, que a nossa educação é de qualidade, prova disso é o IDEB que é melhor inclusive que do Estado”, pontuou o gestor.

Na ocasião, o prefeito prometeu construir uma creche local e iluminar do campo da comunidade.

“Temos aqui vários pedidos pra atender mas o primeiro que a gente já vai atender, já está autorizado, nós vamos implantar uma creche aqui no Cucurunã, mas não só implantar, vamos construir uma creche nova, bonita, pra atender com dignidade as nossas crianças daqui. Também já estamos autorizando a iluminação do campo da comunidade que foi um outro pedido feito e já autorizado”.

MAIS OBRAS

Essa é a primeira obra entregue pela gestão nesse novo ano que se inicia. Nos próximos dias a prefeitura deverá entregar outros quatro, das escolas.

Escola João Bianor (Maicá), escola Santa Maria Goreth (Vila Goreth/Arapiuns), escola São João (Quilombo Tiningú) e escola Sagrado Coração de Jesus (Alter do Chão)

Imagens: Agência Santarém