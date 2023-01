Inaugurado o novo sistema de abastecimento de água da Comunidade Aninduba, em Santarém

Água potável e de qualidade nas torneiras já faz parte do cotidiano de 750 moradores da Comunidade Aninduba, região do Arapixuna, com o novo sistema de abastecimento construído pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). A obra, uma antiga demanda da população local, foi entregue nesta sexta-feira, 27, pelo prefeito Nélio Aguiar. A ação garante aos moradores o acesso à água potável, melhorando consequentemente a qualidade de vida e saúde das 130 famílias existentes na localidade.

Estiveram presentes na cerimônia, além do prefeito Nélio Aguiar, o deputado estadual José Maria Tapajós, o secretário de Agricultura e Pesca Bruno Costa, o secretário de Governo Emir Aguiar, os vereadores Alba Leal (MDB) e Erlon Rocha (MDB), além de lideranças e moradores.

O novo empreendimento entregue contempla a retrolavagem do poço de 80 metros com limpeza e desinfecção; construção de estrutura elevada em concreto pré-moldado para uma reservação de 30 mil litros; implantação do clorador para tratamento de água; implantação de 2.532 metros de rede de distribuição; 130 ligações domiciliares, além da reforma do sistema elétrico. Um investimento de R$ 291.431,76 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), recurso do tesouro municipal.



“A comunidade já possuía um sistema de água, no entanto estava deficitário e não supria a necessidade dos moradores. Era necessário aumentar o sistema de reservação e ampliar a rede de distribuição de água, além de serviços gerais. Hoje é um dia de festa para todos nós. Uma obra esperada por tantas gerações. Tanto tempo esperávamos por água de qualidade e finalmente o momento chegou. Agradecemos ao Prefeito Nélio pelo compromisso firmado conosco”, relatou a presidente da Associação do Aninduba, Gabriele Cosme.



O titular da Semap Bruno Costa destaca que a Prefeitura tem intensificado o programa de perfuração de poços e construção de novos sistemas de abastecimento de água na zona rural do município, beneficiando diversas famílias com a resolução do problema da falta d’água.

“Enquanto município nos sentimos felizes em contribuir com este projeto que é levar abastecimento de água para as comunidades mais distantes. Seguimos as recomendações do nosso prefeito, e atualmente estamos com obras de implantação de sistemas de águas em várias regiões de Santarém. São benfeitorias chegando nas diversas comunidades da zona rural”, disse Costa.



O gestor municipal destacou o compromisso do município em levar água potável e de qualidade aos moradores.



“A construção de um novo sistema de água era um sonho antigo das famílias do Aninduba, e nós assumimos este compromisso. Com muita alegria concretizamos este sonho, investindo em saneamento básico e com isso melhorando a qualidade de vida da população. Seguiremos levando políticas públicas para os quatro cantos do município”, disse o prefeito.

Foto: Agência Santarém