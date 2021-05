Incêndio assusta trabalhadores e frequentadores do Mercado da Pedreira

O tradicional Mercado Municipal da Pedreira, na esquina da Avenida Pedro Miranda com Travessa Mauriti, sofreu um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira, 18, chamando muito a atenção de usuários e trabalhadores do local. O fogo foi rapidamente contido. Mesmo assim, uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Pará se fez presente no logradouro, bem como uma equipe da Defesa Civil Municipal.

De acordo com os informes de feirantes, o fogo começou em uma caixa de instalação elétrica, possivelmente devido ao desgaste pelo tempo. O incidente, entretanto, não chegou a prejudicar o funcionamento do Mercado, que tem uma grande movimentação em todos os dias da semana, mesmo domingos e feriados.

“O que não se encontra na feira da Pedreira, só se tiver no Ver-o-Peso. Aqui tem de tudo. Tem gente que vem pra cá de outros bairros, porque gosta dos produtos, gosta dos preços, da variedade e do movimento daqui”, disse Salvina Silva, que observava o combate às chamas e se disse receosa que o incêndio tomasse grandes e graves proporções.

A Secretaria Municipal de Urbanismo informou, por meio de nota, que iria providenciar a manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas do local depois da inspeção a ser feita pela Defesa Civil Municipal.

RECLAMAÇÕES

Feirantes que trabalham no Mercado da Pedreira aproveitaram para reclamar que o princípio de incêndio decorreu da falta de manutenção no local que está com muitas infiltrações pelas paredes, goteiras pelo teto, além da necessidade de limpeza e conservação.

Segundo nota de Prefeitura Municipal de Belém, todos os dias, funcionários da limpeza pública realizam o serviço de coleta de lixo em todos os mercados municipais da cidade, e que no caso da Pedreira, o local será alvo de uma ação para prevenir incidentes como o ocorrido nesta manhã.