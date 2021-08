Incêndio atinge centro comercial de São Caetano de Odivelas, nordeste paraense

Um incêndio se espalhou pela via principal do centro de São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, no início da tarde deste domingo (22). Segundo relato de moradores, o fogo começou no depósito de um supermercado e atingiu outros comércios e casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram deslocados para o local viaturas dos municípios de Vigia de Nazaré, Santa Izabel e Ananindeua. Não houve vítimas fatais.

De acordo com testemunhas, além dos estabelecimentos comerciais, mais duas casas foram atingidas pelas chamas. Moradores afirmam que nas residências havia idosos e uma pessoa com deficiência, que foram retirados do local pela própria população.

Testemunhas relataram, ainda, que o abastecimento de energia da área precisou ser interrompido e eles estariam preocupados com a manutenção das vacinas contra a Covid-19, armazenadas na Unidade Básica de Saúde do município. A UBS fica na mesma rua onde ocorreu o incêndio.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou que o incêndio foi controlado e haverá solicitação de perícia.

Fonte: G1 PA — Belém