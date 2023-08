Incêndio atinge porto particular na Rodovia Arthur Bernanrdes, no distrito de Icoaraci

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa AP Marine LTDA, instalada em uma propriedade às margens da Baía do Guajará, na Rodovia Arthur Bernardes, altura do distrito de Icoaraci, em Belém. O fogo, cuja causa ainda não foi divultada, começou por volta das 16h30 de ontem, sábado, 12, e se estendeu até por volta as 19h, quando homens do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará conseguiram debelar as chamas.

Foram várias viaturas de diversos grupamentos de combate a incêndio que se destacaram para Icoaraci. As chamas eram altas e a fumaça era vista por diversos pontos da chamada “Vila Sorriso”. Moradores contam que ouviram barulhos de coisas espocando, como se fossem pequenas explosões, o que deixou a vizinhança bastante assustada.

Muitos curiosos se postaram na frente da empresa para ver a luta dos bombeiros contra as chamas. Ao todo, foram quatro carros tanques, além de viaturas de resgate, mas não houve informes de pessoas feridas na AP Marine L​TDA. A empresa trabalha com reciclagem de resíduo oleoso, comercialização, remoção, transporte e reciclagem de resíduos oleosos, além de coletas de resíduos oleosos em navios fundeados ou atracados em portos brasileiros, resíduos oleosos em indústrias e limpeza de tanques de combustíveis utilizando ferry-boats, balsas ou conjuntos moto-bomba próprios.

Há suspeitas que as chamas tenham se iniciado em um tanque de combustível da empresa, o que será estabelecido pela perícia dos Bombeiros que estão monitorando a área a fim de evitar novos focos de incêndios.

As imagens do ocorrido circularam logo pelas redes sociais, mostrando que havia fumaça negra e muito fogo.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais