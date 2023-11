Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Cacau Show

Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta terça-feira (7), a fábrica da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo. As chamas começaram ainda durante a madrugada e no início da manhã a fumaça densa podia ser avistada a quilômetros de distância do incêndio. A empresa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros da região informou que foi acionado por volta das 4h40 e que pelo menos 18 militares, com o auxílio de três caminhões, trabalhavam no combate às chamas. Não há previsão para o encerramento dos trabalhos, já que o incêndio atinge parte da produção onde há bastante açúcar e gordura.

Nossa, o incêndio foi muito grande na fábrica da Cacau Show. pic.twitter.com/yQHidvd3si — EduBM GeekNerd👊🇧🇷 (@edubmGeekNerd) November 7, 2023

Segundo o portal G1, por volta de 7h30 os militares atuavam no controle e isolamento das chamas, para que não se espalhassem para áreas que ainda não foram atingidas. O Corpo de Bombeiros informou ainda que foram acionadas equipes de outros municípios para apoio. Não há relato de feridos e nem de óbitos no local.

O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, se pronunciou sobre o incêndio e se dirigiu à fábrica para acompanhar de perto o trabalho dos bombeiros. O gestor municipal também determinou que carros-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) fossem enviados para contribuir com o trabalho de contenção das chamas. Marianelli lamentou o ocorrido

– Lamentamos muito esse triste incidente. O município se solidariza com o Ale Costa, presidente da Cacau Show, seus colaboradores e todos aqueles que foram impactados. A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que agora, vive este momento difícil. A todos os funcionários e à direção da empresa, nossa solidariedade – declarou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais