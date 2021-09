Incêndio destroem duas casas e deixam três famílias desabrigadas no Jurunas

Uma casa de madeira pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 10, na Rua Osvaldo de Caldas Brito, no bairro do Jurunas, em Belém. As chamas se espalharam para outros imóveis vizinhos.



O caso foi comunicado ao Centro Integrado de Operações Policiais às 16h11, ocasião em que foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar que enviou para o local diversas viaturas no sentido de debelar as chamas. No Comando da guarnição estava o tenente Aluizio e, depois, o capitão Sales

Segundo as informações repassadas à reportagem de A Província, houve a destruição de duas casas, uma de um pavimento e outra de dois pavimentos. No local moravam ao menos três famílias.

Manoel de Sousa Montes, Suany do Amaral e Izaurene do Amaral são os responsáveis por cada família, que, agora, necessitam de apoio. A Defesa Civil Municipal foi acionada para apoio às famílias e deve voltar ao local do incêndio na manhã desse sábado, 11.



A Comissão de Defesa Civil de Belém, que se fez presente ao local, informou que inguém ficou ferido. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, responsável também pela perícia que deve indicar a causa do incêndio.

Imgens: Erison Junior/Defesa Civil