Incêndio destrói apartamento e assusta moradores de prédio no bairro da Pedreira

Cerca de cinco horas da madrugada deste domingo, 01, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará foi acionado para controlar um princípio de incêndio em um prédio de apartamentos na Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Em lá chegando, os homens do fogo perceberam que não era princípio de incêndio, mas um caso de grandes proporções, onde as chamas destruíam um apartamento com cinco compartimentos.



Ninguém se feriu, mas muita gente, moradores do local e dos demais apartamentos, ficou assustada e acabaram inalando muita fumaça.



Inicialmente, o incêndio pode ter se originado de um curto-circuito, mas a causa será estabelecida com a perícia a ser realizada provavelmente amanhã.



Uma perícia também será feita pela Defesa Civil Municipal para verificar se a estrutura do prédio não ficou comprometida em função do incêndio. Uma fonte da Defesa Civil informou para a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ que uma visita técnica será realizada ainda na manhã deste domingo.

Imagem: Erison Júnior/Ronabar