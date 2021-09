Incêndio destrói casas no Jurunas: saiba como ajudar. Vídeo

Mais um caso lamentável de incêndio que destruiu casas em Belém. Dessa vez, as chamas atingiram residências localizadas na Vila Santos, próximo ao Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. Segundo testemunhas, um carregador de celular teria explodido e dado início ao fogo.

Três imóveis foram atingidos, sendo que um deles, que ainda estava em construção, foi apenas parcialmente atingido pelas chamas. Cerca de 19 pessoas foram impactadas pelo acidente, dentre as quais, algumas crianças. Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que também fará uma perícia para indicar as reais causas do acidente.

A Comissão de Defesa Civil de Belém esteve no local ainda na tarde de sexta-feira para avaliar a situação dos atingidos. Nesta manhã de sábado, 11, a Defesa Civil voltou ao local para realizar a vistoria técnica na área e entregar cestas de alimentos para as três famílias que foram vitimadas pelo fogo.

Também houve a presença de uma equipe da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que deu início ao atendimento social. Uma campanha de doação para ajudar as famílias atendidas foi iniciada.

Quem quiser ajudar, pode deixar as doações na sede da Defesa Civil, que fica no segundo andar da Aldeia Cabana, na Pedreira. Outras informações podem ser fornecidas pelo telefone: 98439-0646

Veja imagens:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação