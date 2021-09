Incêndio destrói duas casas em vila no bairro do Jurunas, em Belém

Três famílias moravam no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos.

Um incêndio atingiu duas casas de madeira nesta sexta-feira (10), na Vila Santos, localizada próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém. Os dois imóveis foram totalmente destruídos pelas chamas.

Três famílias residiam no local, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos. Ainda segundo os bombeiros, o incêndio iniciou em uma das residências e logo se espalhou para outra.

A causa do incidente não foi divulgada. Ainda de acordo com os bombeiros, a perícia também foi solicitada para apurar as causas do incêndio.

FONTE G1 PA