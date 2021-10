Incêndio destrói parcialmente casa e kitnet no bairro da Terra Firme, em Belém

Uma casa de alvenaria e um kitnet em madeira foram atingidos por um incêndio nesta quarta-feira (6), no bairro da Terra Firme, em Belém. As residências, que ficam e uma vila de casas na rua Lauro Sodré, fora bastante atingidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu evitar que as chamas se espalhassem para os imóveis vizinhos. A Defesa Civil Estadual também esteve no local. A perícia foi realizada no local e o resultado deve sair em 30 dias.

Fonte: g1 PA — Belém

Foto: TV Liberal/Reprodução