Incêndio destrói quatro boxes do Largo da Palmeira, em Belém; veja vídeo

Fogo começou no início da noite e não houve feridos.

Ao menos quatro pontos de venda foram atingidos por um incêndio no Largo da Palmeira, centro comercial de Belém, no início da noite desta segunda (27). Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no local, que fica na rua Manoel Barata, bairro da Campina. Os quatro boxes ficaram totalmente destruídos.

A Defesa Civil Municipal também foi chamada. Uma equipe operacional foi ao local. Segundo a Defesa Civil, os Bombeiros serão responsáveis pela perícia para indicar a causa do incêndio.

Testemunhas dizem que as chamas começaram em um boxe onde funcionava uma alfaiataria, por volta das 18h30. Tudo foi registrado por câmeras de celular.

A comerciante Maria de Fátima disse que foi tudo muito rápido. “Na hora que a gente veio guardar os carrinhos e do nada começou o fogo, todo mundo ficou assustado e com medo de passar para outros boxes”, contou.

“A gente não tem nada e o fogo ainda leva tudo da gente”, afirmou a comerciante.

Oscar dos Santos, da Associação dos Trabalhadores Informais do Centro Histórico de Belém, esteve no local depois do incêndio. Ele disse que “há um compromisso da prefeitura de ajudar na situação dos trabalhadores”.

O Complexo Espaço Palmeira foi inaugurado em 2010. No local, funcionam mais de 300 boxes destinados à ambulantes, onde há histórico de abandono.

Os comerciantes que trabalham no estabelecimento vem reclamando do descaso desde a gestão municipal anterior.