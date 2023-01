Incêndio domina edifício em construção em Ananindeua

Um prédio em construção que há muito tempo está abandonado pega fogo desde 10h30 na Rodovia BR-316, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, zona metropolitana de Belém. Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará se encontravam no local tentando debelar as incontroláveis chamas. Não há informes de vítimas no local que era frequentado por dependentes químicos e moradores de rua, segundo informações de moradores e empresários da área.



Testemunhas contam que as labaredas começaram no térreo e rapidamente tomaram conta do prédio causando pânico e medo na redondeza.



Equipes do Samu também foram acionadas para o caso de ter alguma vítima precisando de ajuda.



Dados da vizinhança dão conta que a obra ficou inacabada e passou a ser ocupada por pessoas estranhas que ali fixaram moradia. E um local sujo, cheio de detritos de fácil combustão, mas as causas do sinistro ainda são ignoradas.



Até o fechamento desta matéria, homens do Corpo de Bombeiros Militar permaneciam tentando controlar a situação.

Imagem: Reprodução