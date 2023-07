Incêndio em bar no México deixa ao menos 11 pessoas mortas

Pelo menos 11 pessoas – quatro mulheres e sete homens – morreram e outras quatro ficaram feridas devido a um incêndio ocorrido em um bar na madrugada deste sábado (22) no estado de Sonora, no noroeste do México, segundo informou a Procuradoria-Geral do Estado (FGJE).

Em nota, a FGJE informou que 11 pessoas morreram queimadas pelo incêndio ocorrido na Beer House Cantina, localizada na cidade de San Luis Río Colorado. Segundo as primeiras investigações, o incêndio foi causado por um ataque com coquetel molotov ocorrido no bar localizado bem em frente ao muro da fronteira de San Luis Río Colorado, no México, com o estado do Arizona, nos Estados Unidos.

Entre as vítimas há a suspeita de haver pelo menos uma cidadã americana, uma vez que a Procuradoria-Geral de Sonora informou que uma mulher foi transferida para receber atendimento médico em San Luis, no Arizona.

Segundo versões de várias testemunhas, o sujeito, um jovem, insultou várias mulheres no interior do bar, razão pela qual foi retirado do estabelecimento, para depois regressar e lançar o que parecia ser uma espécie de coquetel molotov nas portas do imóvel, o que originou a tragédia.

– A Procuradoria Geral de Sonora está realizando investigações para identificar e capturar um sujeito que intencionalmente incendiou um bar em San Luis Río Colorado – afirma o relatório oficial do Ministério Público.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube/UnoTV