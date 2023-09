Incêndio em casamento no Iraque deixa mais de 100 mortos

Um incêndio violento aparentemente causado por fogos de artifício disparados para celebrar um casamento no Iraque consumiu um salão de festas lotado, matando mais de 100 pessoas e deixando outras 150 feridas. As autoridades afirmaram que materiais de construção inflamáveis teriam contribuído para o desastre.

O incêndio aconteceu na área de Hamdaniya, na província iraquiana de Nínive, disseram as autoridades. Essa é uma área nos arredores da cidade de Mosul, cerca de 335 quilômetros a noroeste da capital Bagdá.

Não houve um pronunciamento oficial por parte das autoridades sobre a causa do incêndio, mas o canal de notícias de televisão local Rudaw exibiu imagens mostrando pirotecnia lançando chamas do chão do evento e incendiando um lustre.

Sobreviventes chegaram a hospitais locais enfaixados e recebendo oxigênio. Alguns dos queimados incluíam crianças. Sirenes de ambulância soaram por horas após o incêndio enquanto os paramédicos traziam os feridos. Não ficou imediatamente claro se os noivos estavam entre os feridos.

O primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani ordenou uma investigação sobre o incêndio e pediu às autoridades do Interior e da Saúde do país que fornecessem ajuda. A missão das Nações Unidas no Iraque, por sua vez, apresentou as suas condolências pelo incêndio.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MOHAMAD SAIF