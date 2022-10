Incêndio em Ceasa no Rio tem saques e tiros para o alto

Um incêndio na manhã desta segunda-feira (31) no Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), em Irajá, na Zona Norte da capital fluminense, gerou bastante confusão após diversas pessoas saquearem os depósitos e seguranças particulares darem tiros para o alto para tentar dispersar o grupo. A Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto.

De acordo com testemunhas, as chamas começaram em uma loja de descartáveis. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e integrantes de sete quartéis foram ao local: Irajá, Penha, Centro de Suprimento Motomecanizado (CSM), Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI), Duque de Caxias, Campinho e Guadalupe.

Quatro lojas foram atingidas pelas chamas, mas não há informações de feridos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram diversas pessoas saqueando caixas de cerveja que estavam armazenadas no local. Policiais militares do 41° Batalhão de Polícia Militar (Irajá) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) foram deslocados para o ocorrido.

Neste domingo (30), o local também havia sido atingido pelo fogo. Chamas que teriam começado na serralheria que funciona dentro do local se espalharam para três depósitos de materiais recicláveis, segundo a administração do espaço.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais