Incêndio em residência deixa um ferido em Icoaraci: veja o vídeo

Semana passada um incêndio assustou os moradores de São Brás, deixando uma mulher, que continua internada, em estado grave com cerca de 77% do corpo queimado.

Hoje, 16, mais um incêndio causou danos em Belém, mas dessa vez em uma residência no Distrito de Icoaraci. O caso aconteceu na Travessa Berredos, entre 6° e 7° Rua.

Segundo testemunhas, o fogo teria começado na cozinha após o vazamento de gás. Moradores e vizinhos tentaram apagar o fogo, mas só foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros. No momento da explosão havia cinco pessoas na casa, entre elas uma criança. Um homem teria ficado com queimaduras nas costas e na face.

Nessa segunda-feira, 17, a Defesa Civil de Belém retornará ao local para fazer o levantamento técnico do imóvel. O Corpo de Bombeiros fará a perícia no local para tentar identificar as causas do incêndio.

Veja o vídeo feito por um morador do bairro:

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação