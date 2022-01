Incêndio que matou 12 familiares nos EUA começou porque menino de 5 anos botou fogo em árvore de Natal, diz polícia

Bombeiros dizem que detectores de fumaça não funcionaram. Eles demoraram cerca de 50 minutos para controlar o fogo no 2º dos 3 andares da casa geminada incendiada na Filadélfia.

O incêndio que atingiu uma casa geminada na Filadélfia , nos Estados Unidos, na quarta-feira passada, deixando 12 mortos, incluindo oito crianças, foi causado por um menino de 5 anos que acendeu uma árvore de Natal com um isqueiro, disseram autoridades da cidade nesta terça-feira (11).

Como informa o “New York Times”, o fogo começou antes do amanhecer, alastrando-se rapidamente para o segundo andar da casa. O garoto de 5 anos, uma das duas únicas pessoas que sobreviveram na residência, disse à polícia que estava brincando com o isqueiro. Os investigadores determinaram que ele era a única pessoa na parte do apartamento onde o incêndio começou, disse Adam K. Thiel, comissário de bombeiros da Filadélfia, em entrevista coletiva.

“Acreditamos nas palavras dessa criança de 5 anos, dessa criança traumatizada de 5 anos, para nos ajudar a entender como o isqueiro e a árvore se juntaram com consequências trágicas”, disse o comissário Thiel. “Refutamos quaisquer outras teorias.”

Havia 14 ocupantes no apartamento no momento da tragédia– não 18, como as autoridades haviam informado originalmente – e todos, exceto a criança de 5 anos, estavam nos quartos do terceiro andar. Doze pessoas que estavam na residência, incluindo três irmãs e nove de seus filhos e filhas, morreram. Duas pessoas, incluindo a criança de 5 anos e um homem que saltou de uma janela do terceiro andar, foram hospitalizadas com ferimentos.

Multidão assiste ao trabalho dos bombeiros no local de um incêndio que deixou 13 mortos em uma casa geminada no bairro de Fairmount, na Filadélfia, em 5 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos — Foto: Alejandro A. Alvarez/The Philadelphia Inquirer via AP

Os bombeiros chegaram por volta das 6h40 (horário local, 8h40 em Brasília) e levaram cerca de 50 minutos para conseguir controlar o fogo, que atingiu o segundo dos três andares da casa.

Fonte G1 Mundo