Incêndio toma conta de chaminé da Cervejaria Paraense – Cerpasa, na Pratinha

Moradores da Rodovia Arthur Bernardes se assustaram na tarde desta sexta-feira, 17, com um incêndio que irrompeu na sede da Cervejaria Paraense – Cerpasa. Ninguém saiu ferido.

Segundo a empresa, tão logo foi identificado o problema num dos silos da empresa, foi acionada a brigada de incêndio que ficou controlando a situação até a chegada de bombeiros do Ciaba e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, que passaram a fazer a operação rescaldo.

Inicialmente parecia um incêndio de grandes proporções, dado que as labaredas eram altas e atingiram a chaminé da Cervejaria, mas o fogo foi dominado sem maiores problemas.

As causas do incêndio deverão ser descobertas pela perícia do Corpo de Bombeiros Militar, que fará uma perícia nos setores consumidos pelo fogo.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar