Incêndio toma conta de depósito de rede de supermercados na Augusto Montenegro

O depósito de mercadorias do Supermercado Líder localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Belém, foi destruído por um incêndio que irrompeu por volta das 23h de ontem, sábado, 24. Até o começo da tarde deste domingo, 25, Dia de Natal, ainda havia focos de fogo em várias partes do imenso prédio e os bombeiros fariam a troca de equipes por ter a água acabado.

Até o momento não há notícias de vítimas nem de outros imóveis atingidos, mas um muro ameaça desabar.

Segundo informações da Agencia Belém, a Defesa Civil Municipal ainda não fez a perícia técnica para ver a situação da estrutura do depósito nem as causas do incêndio, pois os bombeiros continuam na área, apesar de já ter sido feita a operação rescaldo.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ tenta falar com o empresário Oscar Rodrigues, prwsidente do Grupo Líder, mas ainda não obteve retorno, no entanto, Omã empresa se manifestou pelas redes sociais com a seguinte nota:

“O Grupo Líder comunica aos seus clientes, colaboradores, fornecedores e ao público em geral que um dos setores do seu Centro de Distribuição, na Augusto Montenegro, em específico, o Transforma (operação de materiais recicláveis do Grupo), foi tomado por um incêndio, na madrugada desde domingo (25 de dezembro), felizmente sem vítimas.” Oscar Rodrigues compartilhou a nota por meio de seu Instagram.

Imagens: Erison Junior/Ronabar