Incêndio toma conta do centro comercial de Porto de Moz

A cidade de Porto de Moz, a 400 quilômetros de Belém, na região do Xingu, sodoeste do Pará, viveu momentos de tensão na noite de ontem, sexta-feira, 11, motivados por um incêndio de grandes que irrompeu por volta das 21h30, na zona portuária e comerciária. Porto de Moz não tem unidade do Corpo de Bombeiros Militar.

“Nesse momento contamos apenas com a ajuda divina, mande muita chuva senhor Deus. E o povo está tentando conter o fogo”, disse o internauta Eduardo Fonseca, por meio de seu facebook.

De acordo com informes procedentes de Porto de Moz, foi acionado o Corpo de Bombeiros em Altamira para se deslocar até a cidade. Enquanto isso, moradores da cidade tentavam, com auxílio de um trator, conter as chamas.

Na manhã deste sábado, depois da chamada “operação rescaldo”, será feita a perícia para determinar as causas do sinistro. A PROVÍNCIA DO PARÁ segue acompanhando o desenrolar dos fatos.



Imagem: Redes Sociais/Reprodução