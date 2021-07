Incentivados pelo Bolsa Talento, mesa-tenistas se preparam para disputar a ‘Copa Brasil’

Os atletas de tênis de mesa Victor Matheus Lourenço, João Victor Marques e Glauciane Caldas Mendes estão treinando para competir no TMB Platinum – Ciclo I, a Copa Brasil da modalidade, que faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), e será realizada no período de 21 a 25 deste mês, na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Os mesa-tenistas são contemplados no Programa Bolsa Talento, mantido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

“Estamos treinando de duas a três horas diárias, em três dias da semana, na Federação Paraense de Tênis de Mesa, no Pará Clube e ainda na sede da Associação de Moradores do Conjunto Catalina. Essa é a nossa primeira competição nacional este ano e pode gerar uma vaga na seleção brasileira”, disse o atleta Victor Matheus Lourenço.

Lourenço e João Victor irão disputar a categoria Absoluto B Individual, enquanto que Glauciane irá disputar o Absoluto C Individual.

O Programa Bolsa Talento foi criado pela Lei 7.119, de 31 de março de 2008 pelo Governo do Pará e subsidia financeiramente 94 atletas de diversas modalidades.

“A importância do Bolsa Talento vai além do apoio aos atletas com auxílio financeiro. É uma oportunidade para avanço na carreira pois passam a contar com o apoio governamental, mas também é importante para as modalidades de modo geral, para o esporte paraense. Outro ponto a ser destacado é que ele também valoriza o papel das federações, que são as indicadoras dos atletas neste processo, e como administradoras das modalidades”, ressaltou o técnico da Seel, Nizomar Carneiro, que é coordenador do programa.

A Seel também tem concedido apoio a atletas da modalidade para representar o estado em competições. Em 2020, uma comitiva de 16 atletas, apoiados pelo órgão estadual, participou do Campeonato Brasileiro – TMB Platinum, promovido pela CBTM, no Rio Janeiro, e retornou ao Pará com 12 medalhas, sendo cinco de prata e sete de bronze.

“Já ganhei várias medalhas em competições nacionais, fui vice-campeã no Campeonato Brasileiro de 2019. Além disso, fui campeã paraense por quatro vezes. A importância do Bolsa Talento para mim é poder adquirir e renovar todo o material necessário para treinar e competir e, assim, manter o meu desempenho”, contou a mesa-tenista Glauciane Mendes.

* Texto de Paula Portilho (Ascom / SEEL).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará