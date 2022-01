Incentivo ao aleitamento na Santa Casa é reconhecido pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

O Banco de Leite Humano (BLH) João Aprígio Guerra de Almeida, da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, completa 35 anos de atividade em 2022, como um dos cinco bancos em funcionamento no Pará. Referência estadual, o BLH é responsável pela promoção de ações destinadas a incentivar o aleitamento materno e pela coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do excedente de leite humano das doadoras, incluindo mães de recém-nascidos que não podem mamar.

Recentemente, a unidade da Santa Casa recebeu da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano mais um certificado de reconhecimento, que ressalta o trabalho voltado à “promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno”, que beneficia a saúde da mulher e da criança.

A nutricionista Vanda Marvão, que integra a coordenação do BLH, ressalta que o reconhecimento é resultado de um trabalho contínuo e do apoio de valiosos parceiros, antigos e recentes. “O certificado é uma forma de reconhecimento do trabalho de todo o ano, um trabalho feito com a parceria de duas décadas do Projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e das doadoras que nos atendem durante o ano todo”, afirma Vanda Marvão

A nutricionista acrescenta que “temos também a ajuda do Projeto Missão Mais Puro Leite, da Assembleia de Deus, que faz a captação por meio de postos de coleta distribuídos pelos bairros de Belém. Existem quatro maternidades de Belém que possuem salas de coleta, e vêm processar o leite aqui no BLH, deixando em contrapartida 30% do leite coletado para os nossos bebês. Recentemente, firmamos parceria com a Equatorial Energia, que vai nos ajudar com a captação de vidros para o armazenamento de leite”.

O esforço coletivo e solidário garantiu, em 2021, a coleta de 2.750 litros de leite humano e o melhor alimento para o início de vida de 2.118 recém-nascidos internados na Santa Casa.

Esperança – Bebês como as gêmeas Yasmin e Amanda, filhas de Maria Aparecida dos Santos, que nasceram no dia 19 de dezembro na maternidade da Santa Casa pesando 1.287 gramas e 1.328 gramas, respectivamente. Elas passaram pela UTI (Unidade de terapia Intensiva) e UCI (Unidade de Cuidados Intermediários), e hoje estão junto com a mãe na Unidade Canguru, onde ainda recebem leite do BLH, e a cada gota se fortalecem e ganham peso, enchendo a mãe de esperança.

“O leite materno é melhor pra criança do que a fórmula. Eu pelo menos vejo que as minhas meninas estão ganhando peso e bem espertas, com saúde, e acredito que é por causa desse leite que ajuda no ganho do peso. Elas receberam o leite de doadoras, e agora já estão recebendo o meu próprio leite e aprendendo a mamar. Se Deus quiser, em breve eu vou levá-las pra casa”, declara Maria Aparecida.

Benefícios para o bebê – Os benefícios do leite humano para a saúde das gêmeas Yasmim e Amanda, constatados pela mãe das meninas, são confirmados por inúmeros estudos científicos realizados em todo o planeta. Por décadas atuando no Banco de Leite da Santa Casa, Vanda Marvão ressalta algumas das vantagens do aleitamento. “Esse leite faz a diferença na vida do bebê porque ele é o mais adequado para atender às suas necessidades de nutrientes, vitaminas, proteínas e minerais. Ele é mais facilmente digerido pelo bebê, sendo melhor absorvido e aproveitado. Também age fortalecendo o sistema imunológico do recém-nascido, reduzindo o risco de infecção”, afirma.

Além da captação e do processamento do leite destinado aos recém-nascidos, o Banco de Leite também precisa cuidar do apoio à amamentação, informa a nutricionista. “Como hospital, a gente sempre faz questão de destacar que o leite de primeira escolha para o bebê é o leite da própria mãe. Então, o Banco de Leite dá todo o apoio para a mãe que está com o bebê internado fazer a estimulação precoce e conseguir fazer a retirada do leite para o próprio bebê. Mas nem sempre é possível, e aí a gente precisa das doadoras, que doam seu excedente para o Banco de Leite, sendo esse leite processado para só depois ser administrado para o bebê que está internado”, reitera Vanda Marvão.

O banco de leite humano da Santa Casa tem como meta dobrar a captação de leite para conseguir atender por mais tempo os bebês internados. Toda mulher saudável e com excedente de leite pode se cadastrar para ser uma doadora.

O cadastro pode ser feito pelos telefones: (91) 4009-0375/4009-2212/4009-2311 ou 98899-6326 (WhatsApp e telefone), das 8 às 18 h.

Texto: Etiene Andrade – Ascom/Santa Casa

Fonte Agencia PA