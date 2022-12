Incertezas sobre equipe de Lula fazem Ibovespa cair e dólar subir

O Ibovespa registrou uma queda de 3,38%, aos 103.881 pontos no final da manhã desta segunda-feira (12), elevando o dólar para R$ 5,335, com alta de 1,70%.

O motivo para esta oscilação do mercado é a incerteza sobre a política econômica da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cujo ministro da Fazenda será Fernando Haddad.

Há muitos pontos que envolvem esse medo do mercado com as políticas que devem ser adotadas pelo novo governo, a começar pela PEC da Transição que já está na Câmara dos Deputados, autorizando o governo a gastar mais que o teto de gastos.

O Orçamento de 2023 também está em pauta, assim como o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade do orçamento secreto.

Os nomes dos demais integrantes do primeiro escalão do governo também devem interferir no mercado financeiro nos próximos dias, principalmente se o Aloizio Mercadante for confirmado para assumir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

