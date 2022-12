Incertezas

Com a aproximação do novo ano, dos novos governos, também chegam as preocupações com as incertezas do que virá pela frente. Entre as preocupações da população está a renovação de matrículas e aquisição de material escolar para o novo ano letivo. E olha que 2022 está, ainda, sendo um ano atípico, com o retorno em definitivo das aulas presenciais, muitos períodos de “folgas” com os chamados “feriadões” e mais os jogos da Copa do Mundo fora de época etc.