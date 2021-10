Incomodado com latido, homem mata cadela grávida a golpes de facão no Pará

Um homem identificado como Marcelo Gaspar Mesquita, está sendo acusado de matar a golpes de facão uma cadela na noite da última quarta-feira, 20, no bairro Piracanã, no município de Itaituba, região sudoeste do estado.

De acordo com informações, o homem estaria cortando uma árvore no local e teria ficado incomodado com os latidos da cadela ele resolveu esfaquear e esquartejar a cachorra, que estava grávida de seis filhotes.

Membro da ONG “O Sol Nasce Para Todos”, receberam uma denúncia de populares de que Marcelo teria agredido de forma brutal uma cadela que estava prenha com golpes de facão. O caso foi registrado pela ONG na delegacia, o advogado da entidade frisou a necessidade da prisão do suspeito para que as pessoas possam tomar consciência de que praticar esse tipo de crime é passível de punição.

Ainda foram realizadas buscas pela região no período da madrugada para tentar encontrar Marcelo, porém não tiveram êxito. Segundo informações, há a possibilidade do suspeito se apresentar de maneira espontânea ainda na tarde de hoje na Delegacia de Polícia.

Fonte: Plantão 24h News.