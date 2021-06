Incra capacita servidores de 23 prefeituras para concessão do Crédito Instalação

O Incra Sul do Pará realizou a capacitação de profissionais técnicos de 23 prefeituras para a aplicação de Crédito Instalação nos municípios do Sul e Sudeste do Estado. Os treinamentos ocorreram entre os dias 19 de maio e 1º de junho, na sede da regional em Marabá (PA).

Participaram do treinamento servidores e servidoras das prefeituras de Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Breu Branco, Canaã dos Carajás, Cumaru do Norte, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia, Tucumã, Tucuruí e Xinguara.

A parceria entre o Incra e as prefeituras é formalizada por meio de acordos de cooperação técnica, que permitem os servidores municipais atuarem na operacionalização das linhas de crédito, sob supervisão e fiscalização do Incra. Foram capacitados 92 profissionais de prefeituras da região. São engenheiros agrônomos, engenheiros civis e técnicos agrícolas que vão atuar na concessão de crédito para as famílias assentadas.

o concluir o treinamento, cada servidor municipal é outorgado com certificado que lhe permite atuar como profissional habilitado quanto à apresentação de projetos e laudos, bem como encaminhar documentação para fins de concessão de Crédito Instalação em áreas de assentamento. Esta certificação é válida por dois anos, sujeita a eventual necessidade de atualização, em caso de adoção de novos normativos e a critério do Incra.

Entenda o Crédito Instalação

O Crédito Instalação é um conjunto de linhas de crédito rural voltadas a agricultores assentados pelo Incra. A iniciativa visa viabilizar projetos produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional e de estímulo à geração de trabalho e renda para famílias da reforma agrária. Saiba mais sobre as modalidades do Crédito Instalação.

(João Batista Lima Jr./Ascom Incra)

Fonte: Blog Zé Dudu