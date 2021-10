Incrível: veja um Super Nintendo de LEGO que vira robô

Talvez o nome de Julius von Brunk não seja conhecido por muitos, mas ele ganhou a rede por fazer diversos trabalhos envolvendo LEGO. Em boa parte deles temos consoles que se transformam em robôs gigantes, e é exatamente isso que vemos em seu projeto mais recente envolvendo o Super Nintendo.

Em uma primeira olhada, parece que temos apenas um videogame construído com diversas peças dos bloquinhos coloridos (incluindo neste pacote dois controles e um cartucho). Porém, é quando as peças são separadas que temos a chance de ver quatro robôs se formando, sendo dois originários dos controles, um do cartucho e um do próprio console, como é possível ver na imagem a seguir:

(Fonte: Flickr/Reprodução)Fonte: Flickr

Aliás, cada um deles foi batizado de forma distinta: Super Famitron, Polybius (o cartucho), Simian Kong e Primal Kong (os controles). Caso esteja curioso, há inclusive um vídeo na rede mostrando esse projeto e todos os processos de transformação:

