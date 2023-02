Indefinição

Enquanto não é julgado o mérito da ação envolvendo Bragantino e Paragominas, as equipes dos dois clubes permanecem treinando normalmente em seus centros de treinamentos visando a estreia no Campeonato Paraense de Futebol Profissional. O Paragominas pleiteia o acesso à Série A do Parazão, onde já está o Bragantino que corre o risco de ser rebaixado. A situação, talvez, seja resolvida nessa semana que se aproxima. A querela entre os dois clubes decorre do uso de atleta, ex-Itupiranga, que estava punido pelo TJD. Um outro atleta na mesma situação jogava pelo Águia, de Marabá, que foi punido com perda de pontos, mas permanece na elite do campeonato e, portanto, já está fora da questão.