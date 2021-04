Índia tem pior dia da pandemia e sistema de saúde entra em colapso

A Índia registrou nesta quarta-feira (21) o seu pior dia da pandemia, com recorde de mortes e casos confirmados de Covid-19: foram mais de 2 mil óbitos e quase 300 mil infectados nas últimas 24 horas.

O segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, sofre com uma nova variante, que fez explodir o número de casos, e o sistema de saúde está começando a entrar em colapso.

O governo se recusa a adotar um lockdown nacional, mesmo com hospitais lotados e a falta de leitos, de remédios e de oxigênio. E cemitérios e crematórios não conseguem atender à quantidade de mortos, que é superior aos números oficiais de vítimas do vírus.

Nesta quarta-feira (21), ao menos 22 pacientes morreram em um hospital na cidade de Nashik, em Maharashtra, após uma interrupção no fornecimento de oxigênio. O estado onde fica a “capital financeira” Mumbai é o mais afetado do país.

“Os pacientes que usavam ventiladores no hospital em Nashik morreram”, confirmou o ministro da Saúde da região, Rajesh Tope, que culpou um vazamento no tanque de fornecimento de oxigênio pelas mortes.

Arvind Kejriwal, primeiro-ministro da Nova Délhi, alertou na noite de terça-feira (20) que alguns hospitais da capital indiana têm “apenas algumas horas de oxigênio”.

Um hospital recebeu suprimento de oxigênio pouco antes de ficar sem estoque para seus 500 pacientes. “Quase perdemos as esperanças”, disse um médico sob condição de anonimato ao “India Today”. “Todos nós estávamos em lágrimas quando vimos o navio-tanque de oxigênio chegar”.

O ministro da Saúde da cidade, Satyendar Jain, fez um apelo ao governo federal para que “restabeleça a cadeira de fornecimento de oxigênio para evitar uma crise maior”.

Governo ‘baixou a guarda’

“A demanda de oxigênio aumentou”, alertou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em um discurso transmitido pela televisão na noite de ontem. “Estamos trabalhando com rapidez e sensibilidade para garantir oxigênio a todos que precisam. Todos estão trabalhando juntos”.

Foi o primeiro discurso de Modi desde a explosão da segunda onda de contágios no país. Ele tem se recusado a adotar um lockdown nacional e pediu à população um esforço maior para enfrentar o novo coronavírus.

No final de janeiro e no começo de fevereiro, estava registrando menos de 10 mil novos casos e cerca de 100 óbitos por dia. No início de março, o ministro da Saúde indiano, Harsh Vardhan, chegou a declarar que o país estava na “fase final” da pandemia.

Agora, o governo indiano culpa o desrespeito ao distanciamento social e o não uso de máscaras como causas para o surto. Mas médicos e especialistas apontam também como motivos novas variantes do coronavírus e a complacência do governo.

“O país baixou a guarda muito cedo. As pessoas voltaram a se comportar como antes da pandemia e ninguém advertiu”, afirma o virologista T. Jacob John. “A segunda onda está se propagando muito mais rápido que a primeira”.

“As lideranças [políticas] em todo o país não transmitiram adequadamente [a mensagem de] que se tratava de uma epidemia que não havia desaparecido”, afirmou K Srinath Reddy, presidente da Fundação de Saúde Pública da Índia, ao jornal britânico “The Guardian”.

“A vitória foi declarada prematuramente e esse clima foi espalhado por todo o país, especialmente por políticos que queriam fazer a economia andar e voltar à campanha”, diz o especialista. “E isso deu ao vírus a chance de crescer novamente”.

Recorde de casos e mortes

O país confirmou 2.023 mortes e 295.158 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde indiano. Os números de hoje equivalem a 14% de todos os óbitos e 35% de todos os novos infectados registrados no mundo, segundo dados do “Our World in Data”.

Oficialmente, a Índia é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19 do mundo (15,6 milhões), atrás apenas dos EUA (31,7 milhões), e o quarto em número de mortes (182 mil), depois de EUA (568 mil), Brasil (378 mil) e México (213 mil).

Várias cidades importantes já estão relatando um número muito maior de cremações e enterros feitos sob os protocolos da Covid-19 do que o número oficial de mortes, segundo trabalhadores de crematórios e cemitérios, a imprensa local e uma revisão dos dados do governo indiano.

Hospitais e crematórios lotados

A explosão de casos tem feito as pessoas lutarem por leitos, remédios e oxigênio nos hospitais e, diante da escassez generalizada, familiares pagam preços exorbitantes no mercado negro.

Por G1