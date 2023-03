Indicadores da qualidade na educação infantil: Umeis e Cemeis de Santarém passam por avaliação

Com o objetivo de auxiliar as equipes que atuam na educação infantil, juntamente com famílias e pessoas da comunidade a participar de processos de autoavaliação da qualidade de creches e pré-escolas que tenham um potencial transformador, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) por meio do Núcleo Técnico de Educação Infantil (NTEI) realiza nesta sexta-feira (31), o Dia “D”, destinado à realização da avaliação dos indicadores da qualidade na educação infantil em todas as 42 unidades infantis do município. Neste dia, não haverá atendimento com as crianças, apenas a funcionários e comunidade.

A avaliação é um instrumento coletivo das instituições de educação infantil que proporciona às unidades encontrar seu próprio caminho na direção de práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir uma sociedade mais democrática. Em Santarém, a avaliação dos indicadores de qualidade na educação infantil ocorre pela segunda vez; a primeira foi realizada em 2009.

“A avaliação a partir dos indicadores da qualidade na educação infantil nos permite um olhar crítico e reflexível que nos possibilita realizar um planejamento adequado através de um plano de ação que atenda as necessidades identificadas”, destacou a coordenadora do NTEI, Aline Fernandes Rodrigues.

O Núcleo Técnico de Educação Infantil da Semed conta hoje com 42 unidades e Centros Municipais de Educação Infantil, sendo 31 Umeis e 11 Cemeis. O número de alunos atendidos saltou de 4.939 em 2017 para 6.709 ao final de 2022.

A AVALIAÇÃO

Para a avaliação serão utilizados cartazes, murais, quadros, retroprojetor ou power point a fim de ajudar na compreensão do objetivo dos indicadores da qualidade na educação infantil e quais serão os passos para o planejamento e a organização da avaliação.

“Nossa proposta é que no dia da avaliação, os participantes da comunidade sejam divididos em sete grupos. Cada grupo discute uma dimensão. Cada grupo deve ser composto por representantes dos vários segmentos da comunidade e da equipe e deve ter um coordenador e um relator. O relator será responsável por tomar nota, cuidar da elaboração do quadro síntese e expor na plenária o resultado da discussão do grupo, com base nesse quadro”, explicou Aline Rodrigues.

Ainda segundo ela, após os grupos finalizarem a discussão sobre a dimensão pela qual são responsáveis, todos se reúnem em plenária, ou seja, os grupos se desfazem e se reúnem em um único ambiente. Passa-se, então, para uma nova etapa do trabalho, a discussão na plenária para tirar dúvidas e verificar se todos concordam com os resultados trazidos pelos grupos.

Finalizada essa etapa, a comunidade terá um retrato dos seus pontos fortes e fracos. É importante valorizar aquilo que está caminhando bem. Em seguida, todos definem coletivamente quais são os problemas prioritários, aqueles que devem ser resolvidos primeiramente pela sua urgência e importância.

A avaliação acontece de acordo com as demandas do município.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

A educação infantil utiliza como critérios as sete dimensões de qualidades que dão base para a avaliação:

1 – Planejamento institucional;

2 – Multiplicidade de experiências e linguagens;

3 – Interações;

4 – Promoção da saúde;

5 – Espaços, materiais e mobiliários;

6 – Formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais;

7 – Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social.

SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil no Brasil registrou muitos avanços nos últimos vinte anos. A informação é do Ministério da Educação (MEC). A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 a definiram como primeira etapa da educação básica, antecedendo o ensino fundamental, de caráter obrigatório, e o ensino médio.

Essa ampliação do direito à educação a todas as crianças pequenas, desde seu nascimento, representa uma conquista importante para a sociedade brasileira.

Porém, para que esse direito se traduza realmente em melhores oportunidades educacionais para todos e em apoio significativo às famílias com crianças até seis anos de idade, é preciso que as creches e as pré-escolas, que agora fazem parte integrante dos sistemas educacionais, garantam um atendimento de boa qualidade.

Imagem: Agência Santarém