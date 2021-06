Indícios de degola rondam o estádio da Curuzu

O péssimo começo no Campeonato Brasileiro da Série C ligou o sinal de alerta na diretoria do Paysandu, que pretende fazer mudanças no elenco para a sequência da temporada, informou o portal Futebol Interior. Enquanto reforços devem chegar, alguns jogadores serão liberados pelo bicola. Uma lista de nomes é preparada e será divulgada quando todos os detalhes forem acertados para as rescisões.



Jogadores que não estão sendo aproveitados pelo técnico Vinícius Eutrópio, como o volante Elyeser e o atacante Igor Goularte, não devem escapar da faxina. Goularte deve ser transferido para outra equipe.

PROTESTO

Incomodados com os resultados nas duas primeiras rodadas da Série C, torcedores fizeram um protesto, na última terça-feira, 08, em frente à sede social do clube, na Avenida Nazaré, centro de Belém, durante uma reunião do Conselho Deliberativo.



É que depois de estrear com um empate por 1 a 1 com o Tombense, em Minas Gerais, o Paysandu recebeu o Botafogo-PB e perdeu por 2 a 0, na Curuzu. O Papão está na penúltima colocação do Grupo A, com um ponto. A chance de recuperação será nesse sábado, 11, oportunidade em que o Paysandu vai até Salvador enfrentar a Jacuipense, no Pituaçu, pela terceira rodada. Assim como o Papão, o time baiano tem apenas um ponto e quer se sair da péssima situação em que se encontra no Brasileiro.

Foto: Divulgação