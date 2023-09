Indígenas e agricultores elegem seus representantes no Fórum Municipal de Mudanças Climáticas

O terceiro dia de plenárias com os segmentos sociais que buscam eleger representantes para compor o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Belém (FMMCB) definiu nesta quarta-feira,13, os representantes dos povos indígenas e da agricultura familiar.

O encontro ocorre desde segunda-feira,11, no auditório da Escola Municipal Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás. O Fórum é uma iniciativa da gestão municipal para incentivar o diálogo entre os diversos setores da sociedade sobre o enfrentamento dos problemas relacionados ao impacto socioeconôminco e ambientais das mudanças climáticas no mundo, tema que será amplamente debatido durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30) que será realizada em Belém, em 2025.

Pela manhã o segmento dos povos indígenas se fez ouvir na reunião que resultou na escolha de seis representantes da comunidade no Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, sendo três titulares e três suplentes. A indígena Virginia Arapaços foi uma das eleitas para representar o segmento no Fórum.

“É muito importante a gente estar nesses espaços para trazermos essas demandas de luta e de como se organizar para combater a destruição ambiental, dentro das possibilidades. É interessante quando o governo abre esses espaços para os povos amazônicos”, diz Virgínia, que também é representante da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da Universidade Federal do Pará (Apyeufpa), que é composta por mais de 40 etnias.

A escolha dos representantes da agricultura familiar ocorre no período da tarde.

Até a próxima segunda-feira, 18, outros segmentos devem eleger seus representantes no Fórum Municipal de Mudanças Climáticas durante as plenárias que estão sendo realizadas sempre pelos turnos da manhã e tarde na escola Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás.

Já elegeram seus representantes os segmentos empresarial, de trabalhadores, organizações não governamentais de proteção ao meio ambiente e movimentos negros e quilombolas.

Próximas plenárias:

14/09 Quinta-feira

Manhã (9h): População Ribeirinha

Tarde (14h): Movimento LGBTQIA+

15/09 Sexta-feira

Manhã (9h): Movimento da Juventude

Tarde (14h): Movimento de Mulheres

18/09 Segunda-feira

Tarde (14h): Movimento de Luta pelo Direito de Moradia

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Pará/Foto: Amaralis Marisa