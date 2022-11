Indígenas e Quilombolas da região do Acará adquirem balsa para escoar frutos de dendê roubados

Há cerca de uma semana chegou pelo Rio Acará uma balsa adquirida por lideranças indígenas e quilombolas, que será utilizada para escoar frutos roubados da empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC). A balsa está aportada em um porto privado pertencente à empresa vítima de constantes furtos de frutos de dendê frescos.

A tática do grupo criminoso em utilizar balsas para escoamento de fruto roubado dificulta a apreensão realizada pelos órgãos de segurança pública, em especial neste momento em que está sendo realizada a operação “Mariquita em Paz”, da Polícia Rodoviária Estadual, nas principais rodovias e vias públicas ao redor das comunidades e das empresas produtoras de dendê.

Segundo relatos dos invasores em depoimento, o percurso rodoviário, além de ser mais distante, ficou prejudicado diante da intensificação das operações policiais na região. Deste modo, seria mais fácil e de menor risco a operação via balsas para escoar os frutos roubados, posteriormente vendidos pelo grupo criminoso de forma ilegal para a empresa Marborges, conforme a reportagem apurou com a comunidade local.

O objetivo do grupo criminoso seria encurtar o caminho dos caminhões com o fruto subtraído das fazendas da BBF, passar pelo interior das áreas pertencentes à BBF e embarcar na balsa usando o porto da empresa.

Para evitar os furtos e potenciais acidentes no local, a BBF fez uma vala a cerca de 300 metros antes do porto para impedir a passagem desses caminhões com fruto furtado, área essa privada da empresa BBF, inclusive, não utilizada por pessoas, muito menos se trata de servidão. Na sequência, anteontem, domingo, 20, o grupo criminoso invadiu novamente a referida área da empresa BBF e fechou a vala para poder transitar com caminhões e escoar o fruto roubado, agindo com muita violência contra os trabalhadores que estavam no local.

Dentre os invasores foram reconhecidos Miriam Tembé, Paratê Tembé, Laelson Siqueira de Souza e Josias Dias dos Santos, conhecido este último pelo epiteto de Jota. O foco da invasão era furtar os frutos das fazendas PARAÍSO I e II, de propriedade da BBF, os quais estão prontos para serem colhidos e posteriormente vendidos para a empresa receptadora.

Diante da situação de esbulho e ameaças aos funcionários, bem como o receio de mais uma sede ser invadida e de seus colaboradores serem agredidos, a empresa solicitou urgência na ação da polícia judiciária visando apurar os crimes e solucionar o caso em questão, visto que se trata de uma propriedade privada, localizada numa área que não está envolvida em litígio.

Imagem: Reprodução