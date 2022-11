Indígenas e quilombolas promovem o terror em terras de fazenda produtora de dendê

Neste mês de novembro, completa 12 meses, que a empresa Brasil BioFuels (BBF) vem tendo suas terras invadidas por um grupo criminoso. Uma data muito triste para os mais de 5.000 colaboradores registrados e mais de 18.000 colaboradores indiretos que dependem da BBF para ter o seu sustento no Pará. O presente foi uma nova tentativa de invasão à uma das propriedades da empresa em Tomé-Açu, a histórica Fazenda Solimões, situada em uma área privada da empresa. Os fatos se passaram ontem, terça-feira, 29.

Numa tentativa de espalhar fake news, os indígenas enviaram vídeos para a imprensa local e que publicou notícias difamando a empresa, apesar de terem publicado nota da BBF na íngegra. O local da tentativa de invasão é uma fazenda de propriedade da BBF, fora de área indígena demarcada na região. Outro comentário mentiroso foi feito por Xandir Tembé, que disse “O pessoal da BBF vieram machucar a gente aqui”. Segundo a empresa disse por meio de nota, na verdade, quem foi atacar a propriedade da BBF foram os indígenas e quilombolas, numa nova tentativa de invasão por volta das 11h da manhã, com dezenas de veículos e criminosos armados numa tentativa de incriminar a atuação da equipe da empresa no local.

A partir disso, Tomé-Açu teve ontem uma tarde de caos. Dezenas de veículos impedindo acesso às comunidades, indígenas discutindo contra policiais e trabalhadores da BBF, agressões de indígenas contra funcionários, incêndios criminosos e vandalismo. Às 18h, conforme apurou a reportagem, o grupo criminoso formado indígenas e quilombolas invadiu mais uma área da BBF, conhecida como Polo Vera Cruz, finalizando mais um dia nestes mais de 12 meses de crimes contra a empresa. Vale ressaltar que esta é a segunda vez neste ano que os criminosos invadem o Polo Vera Cruz, liderados por por Paratê Tembé, Marques Tembé e Adenisio Portilho, todos com longa folha de denúncias criminais nas delegacias de polícia de Tomeá-Açu, Quatro Bocas, Acará e Concórdia do Pará.

Em 25 de abril, o local foi alvo de destruição, vandalismo contra o patrimônio da empresa, incêndio de ônibus, veículos e agressões contra trabalhadores. A cena se repete e novamente, como se houvesse ali a política do “vale tudo em Tomé-Açu: invadir, roubar incendiar, agredir trabalhadores”.

A empresa BBF afirma ter registrado mais de 650 boletins de ocorrência desde que suas terras foram invadidas, que possui decisões favoráveis na justiça e que não são cumpridas (como reintegrações de posse) e que teme a segurança de seus trabalhadores e moradores das comunidades que são constantemente agredidos e ameaçados por este grupo criminoso.

NOTA DA BBF

A BBF esclarece que a informação não procede. Não existe ação de reintegração de posse ocorrendo em suas terras no presente momento e também reforça que não procede a informação de ação dentro da terra Indígena Turé Mariquita, localizada em Tomé-Açu, no Estado do Pará.

O que aconteceu na data de hoje foi a tentativa de mais uma invasão nas terras de propriedade da BBF realizada por um grupo formado por indígenas e quilombolas que atuam no furto e roubo de frutos em áreas da Companhia, junto às coordenadas 2,154200S – 48,295633W, fazenda Solimões, fato já notificado às autoridades públicas da região.

Além disso, a informação de que seguranças da BBF estão agindo com violência no local não procede e a empresa não teve qualquer notificação ou registro sobre tais alegações. A BBF reforça seu compromisso em manter um diálogo construtivo e aberto com as comunidades que residem nos locais onde a empresa atua”.

Imagens: Reprodução/Redes sociais