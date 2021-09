Indígenas ocupam a Secretaria de Educação em Ourilândia do Norte

Indígenas de várias etnias ocuparam, na segunda-feira (27), a sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. Eles reivindicavam a atenção do Executivo para a situação das escolas públicas indígenas da região, além de várias outras demandas que visam melhorias no salário dos professores que trabalham nas aldeias.

O grupo ocupou o prédio no início da manhã, preferindo palavras de ordem. Na ocasião, eles também fizeram danças e cantaram músicas no idioma das suas respectivas etnias.

Alguns vereadores estiveram no local para tentar negociar junto com o secretário de Educação, José de Sousa Leite, e levar a demanda para o prefeito Júlio César Dairel (Avante). O titular da pasta e o prefeito se comprometeram a atender às reivindicações dos indígenas.