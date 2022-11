Indígenas Tembé são investigados pela PF por suspeita de cultivo e tráfico de drogas

A Polícia Federal, por meio de sua Superintendência Regional no Estado do Pará, com sede em Belém, abriu inquérito policial para apurar quem são os donos da maconha apreendida e incenerada na Terra Indígena do Alto Rio Guamá, no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste do Estado, para que respondam na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A referida área indígena é ocupada pelos povos Tembé, que são investigados na região de Tomé-Açu, por envolvimento com furtos, destruição de fazendas e de equipamentos, além de ameaças, entre outros delitos.



Segundo agentes federais, todo mundo sabe que em terra indígena o acesso não é fácil. Só para se ter uma ideia, o local onde ocorreram as apreensões de a queima da maconha são de acesso extremamente difíceis. Nessas áreas, em geral, os indígenas estão sempre vigilantes, portanto, não é fácil entrar no local, fazer um cultivo sem que a pessoa seja flagrada pelos ocupantes que dominam cada centímetro da terra.

Por esta razão foi aberto inquérito. Segundo os federais, não é fácil prender alguém em flagrante em operações como a Phaseoli, em que os policiais fizeram uso de helicóptero para chegarem ao plantio de maconha. Quando as viaturas e aeronaves se aproximam, os criminosos fogem. Deste modo, é possível que indígenas estejam envolvidos com os traficantes ou que eles mesmos sejam os donos da droga, o que é o alvo da investigação a ser realizada.

MAIS CRIMES

Como é de domínio público, líderes e integrantes da etnia Tembé, juntamente com quilombolas da região de Tomé Açu e Acará, também estão envolvidos em crimes de invasão de terras da maior empresa produtora de dendê da região. A atuação do grupo criminoso envolve incêndios criminosos, roubo, furto, extorsão, vandalismo contra patrimônio privado, violência contra trabalhadores e tentativas de estupro de trabalhadoras. A empresa vitimada, que já registrou centenas de boletins de ocorrência e possui decisões favoráveis na justiça para reintegração de suas áreas, aguarda a ação dos órgãos de segurança pública para restabelecer suas operações e continuar o desenvolvimento de empregos na região.

Ao todo, são mais de 15 mil hectares invadidos por este grupo criminoso, que atua com roubo do fruto e posterior venda para empresas receptadoras de frutos ilegais na região. A ação é motivada pelo alto preço do óleo de palma no mercado nacional e internacional, dado a alta das commodities.



Os indígenas liderados por Paretê Tembé já foram acusados de uma série de crimes. Ele já teve prisão preventiva decretada e é investigado por uma série de delitos. Paratê Tembé é visto frequentemente armado e drogado em vídeos que circulam nas redes sociais, como na foto abaixo, e continua andando impune na região.

Imagem: Reprodução

Por Roberto Barbosa